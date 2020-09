Gli atleti del Gruppo Pattinatori Mobili Cantù Cra Bcc tornano a gareggiare.

I pattinatori Mobili Cra Bcc tornano a garaggiare

“La nostra società, che ha sempre un ruolo attivo a livello di comitato regionale e della federazione, nella prospettiva di portare avanti l’attività agonistica nel rispetto delle norme anti Covid, si è resa partecipe dell’organizzazione di alcune tappe in giro per la Lombardia – ha puntualizzato il presidente del sodalizio Leonardo Risoli – E’ nata quindi la manifestazione denominata “Coppa Lombardia”, formata da cinque tappe. Si tratta di eventi a porte chiuse, con la regolazione dei flussi degli atleti e la limitazione dei partecipanti sulla base di fasce orarie”. La prima gara si è svolta a Bellusco settimana scorsa. Domani, domenica 13 settembre 2020, si svolgerà la manifestazione a Cardana al Campo, mentre nelle settimane successive a Cremona, nella doppia sede di Cologno Monzese (per i più piccoli) e Paderno D’Adda (per le categorie Ragazzi e Allievi), per concludersi con quella di Cantù.

