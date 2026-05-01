I quarti si aprono con i successi di Leopandrillo, Figino, Cabiate e Cadorago

Si sono giocate tutte le gare d’andata del 1° turno dei playoff del girone H lariano di Divisione Regionale 4. A segno negli anticipi le due favorite Leopandrillo Cantù e Figino così come successi casalinghi per Cabiate e Olimpia Cadorago. Già domenica 3 in programma tre gare 2 che si completeranno lunedì 4.

Playoff girone H quarti di finale

Gara 1: anticipi Leopandrillo Cantù-Bar Pinocchio Como 64-38, Antoniana Como-Figino 46-72; Cabiate-Socco Angels Fino 54-46, Olimpia Cadorago-Circolo Ricreativo Finese 53-43.

Gara 2: domenica 3 maggio Bar Pinocchio-Leopandrillo Cantù, Figino-Antoniana Como, Circolo Ricreativo Finese-Olimpia Cadorago; lunedì 4 maggio Socco Angels Fino-Cabiate.