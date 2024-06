I Ravens Inverigo concedono il bis e si confermano campioni lombardi CSI

Continua l'estate vincente in casa de il Gigante Inverigo.

La conferma dei campioni

Sulla scia del recente titolo tricolore vinto dalla squadra femminile griffata RSA alle recenti finali nazionali Uisp di Rimini, la società di Inverigo ha brindato in questi giorni a un altro prestigioso alloro. La squadra maschile Senior CSI dei Ravens ha infatti vinto il titolo lombardo di categoria battendo l’Osber Milano per 40-38 al termine di una finale davvero molto combattuta dopo che in semifinale avevano eliminato gli Awanaghana per 58-51.

Anche quest'anno i Ravens sono così riusciti a bissare la doppietta titolo provinciale e quello regionale già centrata nella passata stagione. Ora da campioni lombardi i Ravens di Inverigo guidati da coach Nicola Fumagalli si preparano a partecipare alle finali nazionali CSI che si svolgeranno a Venezia dal 10 al 14 luglio prossimi con l'obiettivo dichiarato di migliore il 4° posto conquistato l'anno scorso.