I Raves Inverigo stanno preparando le finali nazionali CSI

Dal 9 al 13 luglio la squadra di coach Nicola Fumagalli parteciperà al torneo tricolore.

Non è ancora tempo di vacanze in casa de ll Gigante Inverigo, prima di chiudere questa lunga stagione cestistica vuole vivere alla grande anche l'ultima appendice agonistica: le finali nazionali CSI maschili.

Inverigo punta le finali nazionali

Un ultimo appuntamento prestigioso che segue di poco il secondo titolo nazionale vinto dalla squadra femminile Uisp (abbinato al 2° titolo lombardo di fila) e la terza accoppiata consecutiva titolo provinciale e regionale messa a segno proprio dal team maschile dei Ravens nel campionato CSI. Proprio i "Corvi" di Inverigo stanno preparando in questi giorni l'ultimo evento stagionale a forti tinte tricolori. Dal 9 al 13 luglio i Ravens saranno impegnati nelle finali nazionali del campionato CSI che si svolgeranno in provincia di Bologna a a Lizzano in Belvedere e Porretta Terme Alto Reno. La squadra diretta da coach Nicola Fumagalli è stata inserita nel girone A con AS Cestista Verona, Amatori del Basket Perugia e Reghion Basket Popolare Reggio Calabria. Il debutto dei Corvi capitanati da Marco Corbetta è in programma per giovedì 10 luglio alle ore 9 contro i veneti della AS Cestista Verona, alle 10.45 invece l'altra sfida del girone Amatori del Basket Perugia-Reghion Basket Popolare Reggio Calabria. Venerdì 11: ore 9 vincente gara 1-perdente gara 2, ore 10.45 vincente gara 2-perdente gara 1. Sabato 12 le ultime due gare del girone che determineranno le qualificazioni alla fase successiva e alle semifinali: ore 9 vincente gara 1-vincente gara 2, ore 10.45 perdente gara 1-perdente gara2. Nello spogliatoio Ravens cresce l'attesa e ci si sta preparando al meglio per l'acuto finale di una stagione già molto esaltante.