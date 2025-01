I risultati della seconda giornata al 15° Trofeo Citterio

Entra nel vivo la 15esima edizione del Trofeo Gianluca Citterio, la tradizionale manifestazione cestistica organizzata da Le Bocce Erba per ricordare il suo indimenticato giovane giocatore scomparso che si svolgerà al PalaErba fino all’Epifania, lunedì 6 gennaio.

Le sfide

Ieri si sono giocate le partite della seconda giornata che ha visto il successo della Comense nel derby Under14 femminile contro Erba. In campo maschile solo sconfitte per i colori nostrani: doppio ko per la Virtus Cermenate e stop in volata anche per Le Bocce U15 contro Lecco. Oggi si torna in campo con le gare del 3° e ultimo turno eliminatorio.

Torneo Under15 maschile

Girone A: Le Bocce Erba, Basket Lecco, Cusano Milanino

Girone B: Virtus Cermenate, Morbegno, Caluschese.

Torneo Under17 maschile

Girone A: Le Bocce Erba, Caluschese, Gallarate

Girone B: Virtus Cermenate PGC Cantù, Cusano Milanino.

Torneo Under14 femminile

Girone unico con Metalfar Erba, Comense, Geas Sesto, Caluschese Basket

Il Calendario completo del Torneo 2025

Giovedì 2 gennaio

Ore 10 u14 F Comense-Caluschese 102-47

Ore 12 U14 F Erba-Geas Sesto 45-42

Ore 14 U15 M Lecco-Cusano 53-77

Ore 16 U17 M Cusano-PGC Cantù 62-67

Ore 18 U15 M Virtus Cermenate-Caluschese 62-63

Ore 20 U17 M Erba-Caluschese 67-60

Venerdì 3 gennaio

Ore 10 u14 F Geas-Caluschese 56-50

Ore 12 U14 F Erba-Comense 41-86

Ore 14 U15 M Morbegno-Virtus Cermenate 63-58

Ore 16 U17 M Gallarate-Caluschese80-76

Ore 18 U15 M Le Bocce Erba-Lecco 59-71

Ore 20 U17 M Virtus Cermenate-Cusano Milanino 73-76

Sabato 4 gennaio

Ore 10 U15 M Morbegno-Caluschese

Ore 12 U17 M Cermenate-PGC Cantù

Ore 14 U14 F Erba-Caluschese

Ore 16 U14 F Comense-Geas

Ore 18 U15 M Erba-Cusano

Ore 20 U17 M Gallarate-Le Bocce Erba

Domenica 5 gennaio

Ore 10 SS MESSA in ricordo di Gianluca Citterio e del Pres

Ore 15 Finale 5°-6° posto U17M

Ore17 Finale 5°-5° posto U15 M

Ore 19 finale 3°-4° posto U17 M

Lunedì 6 gennaio

Ore 12 Finale 3°-4° posto U15 M

Ore 14 Finale 1°-2° posto U17 M

Ore 16 Finale 1°-2° posto U15 M