I Socco Angels corsari sul lago, sbancano Menaggio 60-63 e volano in testa

Il secondo anticipo del 5° turno del campionato di Divisione Regionale ha visto protagonisti i Socco Angels Fino corsari sul lago dove hanno espugnato in volata la casa del Menaggio per 63-60. Un bel colpo per la squadra finese che raggiunge in vetta sia il Leopandrillo Cantù che i cugini del Circolo Ricreativo Finese che scenderanno in campo domenica nel posticipo casalingo contro l’Antoniana Como.

Il cartellone del 5° turno d’andata del girone H

Martedì 11 novembre Cabiate-Leopandrillo Cantù 43-73; giovedì 13 ore 21.30 Menaggio-Socco Angels Fino 60-63: domenica 16 ore 18 Circolo Ricreativo Finese-Antoniana, ore 20 Alebbio Como-Olimpia Cadorago; ore 20.30 Btf Cantù-Figino, Pol. Cucciago-Bar Pinocchio Como.

La classifica del girone H

Circolo Ricreativo Fino, Leopandrillo Cantù, Socco Fino, 8; Figino,Antoniana Como 6 ; Menaggio, Bar Pinocchio Alebbio 4; Cabiate, Pol. Cucciago’80, Btf Cantù, Olimpia Cadorago 2; Alebbio 1954 Como 0.