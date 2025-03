I talenti lariani del 2012 in raduno a Turate per "Obiettivo maglia azzurra"

Il comitato Fip di Como nell'ambito del progetto "Obiettivo maglia azzurra" ha organizzato un raduno per i migliori cestisti lariani dell'annata 2012 che si svolgerà venerdì 7 marzo presso il palazzetto comunale di Turate in via IV novembre in due sedute di allenamenti.

Convocati per l'allenamento dalle ore 18 alle 19.30

Acuto Massimo (Indipendente Appiano Gentile)

Belloni Federico (GS Villa Guardia)

Camagni Alessandro (GS Villa Guardia)

Donegà Samuele (GS Villa Guardia)

Guffanti Matteo (Indipendente Appiano Gentile)

Liga Tommaso (CDG Erba)

Luraghi Luca Filippo (Indipendente Appiano Gentile)

Plivieri Giovanni (Indipendente Appiano Gentile)

Pagani Matteo (GS Villa Guardia)

Speroni Leonardo (Indipendente Appiano Gentile)

Stradella Riccardo (Alebbio Como)

Torri Diego (Pol. Senna)

Turcato Nicolò (Pol. Senna)

Convocati per l'allenamento dalle ore 19.30 alle 21

Acri Jacopo (Pol Comense)

Aiolfi Samuele (Pol Comense)

Anzani Giacomo (PGC Cantù)

Balestrini Davide (PGC Cantù)

Colmegna Cristian (Virtus Cermenate)

Formenti Manuel (PGC Cantù)

Moscatelli Riccardo (PGC Cantù)

Olgiati Federico (Pol Comense)

Olgiati Riccardo (Pol Comense)

Santonastasi Andrea (Pol Comense)

Scaburri Dennis Vietu Cermenate

Vivinetto Marco (PGC Cantù)

Sylla Mohamed (PGC Cantù)

Staff tecnico

Allenatore: Tommso Bergna

Assistenti: Francesco Verduzzo, Matteo Rini.