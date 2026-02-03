Pallacanestro giovanile

I “Thunder” della Geneco Cantù Under13 espugnano Desio per 63-80 

Bella vittoria esterna per i biancoblù che si confermano al 4° posto nel girone B regionale

Cantù · 03/02/2026 alle 07:52

di

Nuova vittoria per i “Thunder” della Geneco Cantù nel campionato Under13 Gold lombardo. La squadra diretta da coach Matteo Alberio e abbinata alla franchigia NBA degli Oklahoma City ha sbancato il campo dell’Aurora Desio abbinata i New York Knicks per 63-80  al termine di una gara molto tirata e sempre sul filo dell’equilibrio per oltre 30′. Decisivo l’ultimo quarto giocato molto bene dai canturini che vincendo si confermano al quarto posto nel girone B e torneranno in campo sabato 7 febbraio quando ospiteranno Milanotre.

Il tabellino di Aurora Desio-Geneco Cantù 63-80

Parziali: 18-22, 38-40, 50-58
Geneco Cantù: Balestrini 6, Reclari 15, Rizzini, Novelli 15, Casati, Guglielmetti 1, Valsiglio 8, Bianchi 11, Marzoli 3, Basile 9, Sibio, Neuman 12. All. Alberio, Vice All. Besio.

Geneco Cantù U13 alla EYBL di Roseto- foto social PGC
Geneco Cantù U13 a segno anche a Desio- foto social PGC
