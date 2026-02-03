I “Thunder” della Geneco Cantù Under13 espugnano Desio per 63-80 

Nuova vittoria per i “Thunder” della Geneco Cantù nel campionato Under13 Gold lombardo. La squadra diretta da coach Matteo Alberio e abbinata alla franchigia NBA degli Oklahoma City ha sbancato il campo dell’Aurora Desio abbinata i New York Knicks per 63-80 al termine di una gara molto tirata e sempre sul filo dell’equilibrio per oltre 30′. Decisivo l’ultimo quarto giocato molto bene dai canturini che vincendo si confermano al quarto posto nel girone B e torneranno in campo sabato 7 febbraio quando ospiteranno Milanotre.

Il tabellino di Aurora Desio-Geneco Cantù 63-80

Parziali: 18-22, 38-40, 50-58

Geneco Cantù: Balestrini 6, Reclari 15, Rizzini, Novelli 15, Casati, Guglielmetti 1, Valsiglio 8, Bianchi 11, Marzoli 3, Basile 9, Sibio, Neuman 12. All. Alberio, Vice All. Besio.