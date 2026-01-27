Pallacanestro giovanile

I “Thunder” Under13 di Cantù fulminano in casa il Seregno

Bella vittoria casalinga per i baby biancoblù diretti da coach Matteo Alberio

Cantù · 27/01/2026 alle 08:30

Gli Under13 Gold del Progetto Giovani Cantù tornano a giocare in casa e si confermano in un buon momento superando di slancio il Seregno per 54-38.

La gara

La Geneco diretta da coach Matteo Alberio e abbinata nel campionato Lombardo alla franchigia NBA degli Oklahoma City Thunder hanno superato in progressione e al termine di una gara non facile i Phoenix Suns di Seregno confermandosi al quarto posto nel girone B lombardo. Ora i canturini sono attesi da un doppio turno ravvicinato:  giocheranno martedì sera ancora in casa nel recupero del 4° turno contro l’Urania Milano e poi  sabato 31 scenderanno sul campo dell’Aurora Desio terza in classifica con l’obiettivo di agganciarla e magari superarla in classifica.

Il tabellino di Geneco Cantù-Basket Seregno 54-38

Parziali: 17-11, 25-21, 45-27
Geneco Cantù: Balestrini 2, Reclari 8, Rizzini 1, Sellitto 6, Casati 6, Guglielmetti, Valsiglio 6, Bianchi 14, Basile, Marzoli 4, Sibio 2, Neuman 5. All. Alberio, Vice All. Besio.

Geneco Cantù U13 alla EYBL di Roseto- foto social PGC
Geneco Cantù U13 ok con Seregno- foto social PGC
