I “Thunder” Under13 di Cantù fulminano in casa il Seregno

Gli Under13 Gold del Progetto Giovani Cantù tornano a giocare in casa e si confermano in un buon momento superando di slancio il Seregno per 54-38.

La gara

La Geneco diretta da coach Matteo Alberio e abbinata nel campionato Lombardo alla franchigia NBA degli Oklahoma City Thunder hanno superato in progressione e al termine di una gara non facile i Phoenix Suns di Seregno confermandosi al quarto posto nel girone B lombardo. Ora i canturini sono attesi da un doppio turno ravvicinato: giocheranno martedì sera ancora in casa nel recupero del 4° turno contro l’Urania Milano e poi sabato 31 scenderanno sul campo dell’Aurora Desio terza in classifica con l’obiettivo di agganciarla e magari superarla in classifica.

Il tabellino di Geneco Cantù-Basket Seregno 54-38

Parziali: 17-11, 25-21, 45-27

Geneco Cantù: Balestrini 2, Reclari 8, Rizzini 1, Sellitto 6, Casati 6, Guglielmetti, Valsiglio 6, Bianchi 14, Basile, Marzoli 4, Sibio 2, Neuman 5. All. Alberio, Vice All. Besio.