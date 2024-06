I "torelli" Under19 di Cucciago sono campioni d'Italia Uisp

I "torelli" di Cucciago sono campioni d'Italia Under19 Uisp.

Colpo grosso dei “torelli"

Colpo grosso quello messo a segno nel fine settimana dai Bulls diretti da Fabio Borghi, in veste di allenatore, che li ha guidati alle finali nazionali che si sono svolte a Rimini da venerdì 14 a domenica 16 giugno. Percorso netto per i torelli che hanno vinto tre partite su tre e nella finalissima giocata ieri si sono sbarazzati del Cologno, composto quasi interamente da ragazzi del 2024. Nonostante questo i tori si sono imposti con merito per 74-58 conquistando così il titolo tricolore di categoria.

Soddisfatto il coach Borghi: "Bella vittoria dedicata ai genitori presenti e al signor Borello, il nonno di Pietro. Un ringraziamento particolare anche al cognato di Berini, a tutto lo staff e anche gli altri ragazzi del gruppo che sono stati a casa Leonardo Pelanconi 2006, Borghi Andrea 2010, Verga Giacomo 2010, Tomaselli Achille 2005, Manzi Dario 2008 e Brambilla Nicolò 2008. Una vittoria che conferma come le partite si vincono con la difesa e poi con uno Zuppa così, con i compagni che lo seguivano, è stato tutto più facile".

Il tabellino di Cucciago Bulls U19-Cologno 74-58

Cucciago: Bezzi 19, Borghi Stefano 12, Ballabio 12, Farina 11, Berini 8,

Daku 6, Amodeo 3, Zappa 2, Turati 2. All. Fabio Borghi.

Questa la formazione degli Under19 di Cucciago a Rimini

Borghi Stefano 2008, Amodeo Alessandro 2008, Caporali Giacomo 2008, Cugai Armando 2007, Zappa Paolo 2007, Farina Cristian 2006 capitano, Ballabio Pietro 2006, Berini Erick 2006, Bezzi Luca 2006, Turati Alessandro 2006, Moretti Pietro 2005, Daku Michele 2005.

Allenatore : Fabio Borghi

Dirigenti : Bredice Giovanna e Amodeo Franco