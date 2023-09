I "Tori" brianzoli sono tornati al lavoro sulla collina 

Basket Divisione regionale 1: a Cucciago si è aperta la nuova stagione dei Bulls 2023/24.

Anche sulla collina di Cucciago si è tornati in campo per preparare la stagione 2023/24 e il campionato di basket Divisione Regionale 1.

Dal 30 agosto infatti si sono radunati ad Albate i Cucciago Bulls che hanno iniziato a lavorare sotto la regia di coach Corrado Bocciarelli confermato dopo la salvezza raggiunta nella passata stagione:

"Sono contento perché stiamo lavorando bene e al completo à dice il "Boccia" nonostante qualche acciacco. Già domenica 10 giocheremo la prima amichevole in casa nostra contro la Virtus Cermenate che ci ha poi invitato a partecipare al tradizionale Torneo Renato Malacarne in programma nel weekend del 16-17/9. Quindi il 23/24 settembre parteciperemo anche al Memorial Nespoli quadrangolare organizzato a Inverigo. Sarà questo l'ultimo test in vista dell'esordio nel campionato 2023/24 che avverrà domenica 1 ottobre in casa contro la Civatese".