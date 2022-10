Si è tenuta ieri pomeriggio, venerdì 21 ottobre 2022 presso il Golf Club di Villa d'Este a Montorfano, l'ultimo atto del Trofeo San Bernardo, giusto alla sua terza edizione. Tra i premiati delle varie categorie spicca senza dubbio Maria Pia Ambrosoli che a maggio proprio nella tappa di Villa d'Este, aveva fatto buca in un solo colpo aggiudicandosi così un intero camion di acqua San Bernardo.

Ieri la premiazione del Trofeo San Bernardo: "hole in one" per la comasca Ambrosoli che vince un tir d'acqua

Il tour, che è partito il 9 aprile da Garlenda (Savona) è tornato ieri sul green del Golf Club Villa d’Este di Montorfano dove si sono sfidati tutti i vincitori delle precedenti tappe che si sono giocate anche nei golf club di Carimate, Cherasco (Cuneo), Monticello, Matilde di Canossa (Reggio Emilia), Villa Carolina (Alessandria), per poi proseguire ad Asti, Bormio, Cervino, Varese. Infine, dopo aver disputato la tappa al Golf dei Laghi, ancora provincia di Varese, il Trofeo si è spostato nel Roero a La Margherita per poi arrivare, per la seconda volta, al Golf Club Villa d’Este.

Il Trofeo S. Bernardo, ha contato 14 tappe e coinvolto più di 1400 golfisti, e ieri è arrivato all’ultima tappa: la finale svoltasi ieri a Montorfano con la formula di gara “18 buche Stableford” con tre categorie, lordo maschile e femminile, senior e lady, con in aggiunta premi speciali.

La premiazione

Nel tardo pomeriggio è andata in scena la premiazione, con il presidente del Golf Club di Montorfano, Alberto Beretta, e il direttore, Andrea Contigiani, affiancati inevitabilmente dall'Ad di Acqua San Bernardo Antonio Biella: si aggiudicano la vittoria Alberto Pavone, per la categoria maschile, e Stefania Panebianco per quella femminile. Premiati anche Daniele Bordino, Gilberto Cazzaro e Costantino Bianchi Majocchi come vincitori, rispettivamente, di prima, seconda e terza categoria.

Ma, come detto, il premio più bizzarro lo ha ricevuto Maria Pia Ambrosoli: un intero camion di acqua San Bernardo. La fortunata vincitrice difficilmente potrà consumare da sola o in famiglia tutto quel quantitativo d'acqua e ha già deciso che una parte la devolverà in beneficenza.

Le foto della premiazione