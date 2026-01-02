Il 2026 dell’Acqua S.Bernardo si apre ospitando Tortona

Torna a giocare in casa l’Acqua S.Bernardo Cantù, che nella quattordicesima giornata di LBA attende al PalaDesio la Bertram Tortona. I biancoblù scenderanno sul parquet alle 19 di domenica 4 gennaio.

L’Acqua S.Bernardo scende in campo e inaugura il 2026

La pallacanestro Cantù è pronta a scendere in campo, queste le parole di coach Nicola Brienza: “Affronteremo in casa nostra una squadra molto forte, che sta facendo un campionato importante e ha un roster di grande valore e qualità. Tortona può contare sul miglior realizzatore del campionato: Vital, che ha la capacità di creare tante soluzioni per sé stesso e di condizionare le difese grazie al suo talento, aprendo così spazi anche per i compagni. È una squadra con tante frecce nel proprio arco, visto che anche Hubb è un playmaker che lo scorso anno ha disputato la Final Four di BCL, così come è un giocatore molto impattante anche il loro centro titolare Olejniczak. Per quanto ci riguarda, arriviamo da una buona settimana di lavoro, in cui tutti hanno prodotto un grande sforzo fisico e mentale per provare a fare un passo in avanti e limare gli errori commesse nelle ultime sfide. Contiamo ovviamente di avere dalla nostra parte, come è stato nelle ultime due partite giocate a Desio, la grande energia che il nostro pubblico è in grado di dare, per provare a ripetere le prestazioni fatte contro Virtus e Milano, sperando ovviamente di cambiare però il risultato finale”.

Ecco chi affronterà l’Acqua S.Bernardo.

Tortona, l’avversario

Con la vittoria su Reggio Emilia nell’ultimo turno di campionato Tortona si è assicurata il pass per le FinalEight di Coppa Italia. Un risultato raggiunto attraverso scelte coraggiose, come quella di affidare la panchina a Mario Fioretti che, dopo una carriera ventennale da assistente nell’Olimpia Milano, sta piacevolmente stupendo alla prima stagione da capoallenatore. Il suo quintetto tipo si basa su una coppia di combo-guard di grande talento formata da Prentiss Hubb e Christian Vital, capocannoniere della LBA con 21.5 punti a partita. Completa il reparto esterni Joonas Riismaa, che con le sue doti difensive porta equilibrio all’intero quintetto. L’ala grande titolare è Justin Gorham, la cui bidimensionalità si combina con uno dei centri più sorprendenti della stagione: Dominik Olejniczak, lungo polacco capace di sfiorare la doppia-doppia di media. Ma le note liete per i piemontesi non finiscono con i titolari. Tommaso Baldasso, in crescita costante da anni e diventato un giocatore decisivo anche in Nazionale, è ormai un sesto di uomo di lusso. Le sue prestazioni stanno mascherando l’assenza di Ezra Manjon, alle prese con alcuni problemi all’adduttore. L’unico straniero a uscire dalla panchina sarà quindi il lungo Brekkott Chapman. Ma i bianconeri possono fare affidamento su un gruppo di italiani di alto livello, composto da un altro ex canturino come l’ala Andrea Pecchia, dal centro Paul Biligha e dall’ala italo-lettone Artūrs Strautiņš. Le rotazioni sono infine chiuse dal centro maliano di formazione italiana Lamine Tandia.

Dove guardare la partita

La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming per soli abbonati LBATV. La radiocronaca andrà invece in onda sulle frequenze di Radio Cantù FM 89.600.