Il 3° Circuito Giovanile Lariano “Kia Trophy” ha aperto la terza tappa a Mariano

Non conosce soste 3° Circuito Giovanile Lariano “Kia Trophy” la grande kermesse di tennis giovanile riservata ai ragazzi e alle ragazze delle categorie Under 12 e Under 14 che si sta svolgendo sui campi di molti circoli provinciali.

Il circuito

Nel weekend si è conclusa la seconda tappa andata in scena sui campi dello Sport Cub A-Rete di Guanzate dal 6 al 16 giugno. La categoria U12 maschile ha regalato una finale tutta in famiglia tra due ragazzi del circolo locale: a vincere è stato Samuel Consonni che ha superato Tommaso Binda. Nella categoria U12 Femminile invece ha trionfato Lorena Isabela Samame Fuentes che in finale ha battuto Francesca Giansante. Nella categoria U14 maschile successo per Pan Diego Peng Yu contro Tommaso Maglia. Infine nella categoria U14 femminile bis vincente di Lorena Isabela Samame Fuentes che in finalissima ha battuto Viola Condina.

Il tempo di celebrare gli ultimi vincitori ed ecco che il Circuito Giovanile Lariano “Kia Trophy” ha già aperto la sua terza tappa. Dal 15 al 30 giugno infatti saranno i campi di via De Gasperi a Mariano Comense sotto la regia del circolo padrone di casa Erreci Progetto Tennis-TC Mariano ad ospitare il terzo appuntamento e le gare dei quattro tabelloni delle categorie Under 12 e Under 14.

Ricordiamo che il Kia Trophy dopo la tappa di Mariano proseguirà dal 22 giugno al 7 luglio presso il Circolo Tennis Cantù, dal 6 luglio al 21 luglio presso il Tennis Li.Fe Canzo, dal 13 luglio al 28 luglio presso il Team Veneri di San Fermo, dal 20 luglio al 4 agosto al Tennis Club Rovellasca per chiudere con il Master Finale al Tennis Como dal 28 agosto al 1 settembre.