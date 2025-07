Il 4° Overtime Streetbasket batte anche la pioggia: in trionfo "I pentiti" e le "Và a Caccia"

Nonostante il maltempo ha fatto ancora centro il 4° Overtime Streetbasket il torneo di 3 contro 3 organizzato dalla cestista del GS Villa Guardia Marta Benzoni e dal suo staff, che si è giocato sabato 12 e domenica 13 luglio.

"E' vero anche questa edizione è stata un grande successo - dice l'organizzatrice - Nonostante la pioggia non ci abbia permesso di proseguire sul campo del Parco di Bregnano domenica abbiamo continuato a Villa Guardia. Lo staff è stato bravissimo e molto professionale a spostarsi in pochissimo tempo nella palestra di Villa Guardia e in meno di un ora abbiamo ripreso il torneo. Il livello è stato molto alto con giocatori provenienti anche da fuori regione e da categorie alte come la serie A2. Alla premiazione era presente i sindaco di Bregnanoche ringraziamo come ringraziamo il Comune di Bregnano che ci ha regalato le coppe per i vincitori".