Il basket lariano piange la scomparsa di Aldo Giudici: lo scorso anno portò Guanzate in DR3

Addio ad Aldo Giudici, volto della pallacanestro provinciale. Prima giocatore, poi allenatore, è stata una figura di riferimento per diverse società del territorio.

Addio ad Aldo Giudici, basket lariano in lutto

Lutto per il mondo della pallacanestro comasca che piange la scomparsa di Aldo Giudici per anni volto noto sui campi della provincia prima come giocatore e poi come allenatore. Giudici ha svolto l’attività prima presso la Pol Binaghese, poi con l’Uggiatese Basket quindi anche come tecnico all’Indipendente Appiano Gentile e infine presso l’OSG Guanzate che solo lo scorso anno guidò alla storica promozione in Divisione Regionale 3. Questo il comunicato ufficiale della Fip di Como: “Il Comitato Provinciale di COMO apprende con tristezza la scomparsa del proprio tesserato ALDO GIUDICI. ALDO è stato un giocatore ed allenatore, svolgendo la sua attività prevalentemente per le società POL. BINAGHESE e UGGIATESE BASKET. Ha ottenuto la qualifica di allenatore nel 1989 e lo scorso anno ha portato l’ORATORIO SAN GABRIELE di Guanzate alla promozione in DR3”.

Il ricordo dell’Indipendente Appiano Gentile

“La società US Indipendente si unisce al dolore per la scomparsa di Aldo Giudici. Aldo è stato un nostro allenatore negli anni passati, guidando con passione e competenza il gruppo Under 17 (2006–07), nel periodo successivo al Covid. Lo ricordiamo per l’impegno, la disponibilità e i valori umani e sportivi che ha saputo trasmettere ai ragazzi e all’ambiente.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”.

Il ricordo di Franco Borghi, presidente Fip Como

“Ciao Aldo, quanti incontri abbiamo avuto negli anni 80 e 90 sui campi di gioco: io come arbitro tu come giocatore o allenatore. Qualche volta, come è naturale che sia, qualche scontro lo abbiamo avuto ma sempre ho ammirato la tua determinazione sul campo e il tuo corretto impegno.

Ti ho rivisto l’anno scorso quando hai portato alla promozione in DR3 la tua squadra di Guanzate e con piacere ti ho premiato sul campo.

Riposa in pace”

Il ricordo di Ivano Gregorio responsabile basket OSG Guanzate

“Una notizia davvero triste. Aldo era una persona umile, un coach davvero appassionato, corretto e speciale, così lo ricorderemo sempre. Arrivò da noi nel dicembre 2024 subentrando in corsa e ci guidò alla promozione in DR3. Era davvero orgoglioso di quel successo arrivato al termine di una bella cavalcata. Con lui ci siamo trovati davvero benissimo perché da subito ha sposato la nostra filosofia e i nostri valori. Era rimasto legato alla squadra tanto che anche negli ultimi mesi era venuto a vedere alcune partite. Non lo dimenticheremo mai!”.