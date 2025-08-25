Il Basket Tavernerio torna in campo con tutte le squadre
Al via la nuova stagione cestistica della storica società comasca.
Vacanze finite in casa del Basket Tavernerio che, di fatto, ha aperto la stagione sportiva 2025/26.
Nuova annata per il Basket Tavernerio
I primi a scendere in campo per iniziare ad allenarsi sono stati gli Under17 biancorossi, allenati dal tandem Angelo Bassi-Mattia Di Lorenzo, che si sono radunati il 22 agosto. Nella serata di oggi, lunedì 25 agosto, tocca agli Under19 diretti sempre dal duo Di Lorenzo-Bassi ma anche alla prima squadra maschile che parteciperà al campionato di Divisione Regionale 3 sotto la guida tecnica di coach Marco Meroni e Fabio Goretti. Domani, martedì 26, al via la squadra Under14 diretta da Mattia Di Lorenzo e Gioele Longhi. Dal primo settembre partiranno anche gli Under13 in collaborazione con Sport Club Brianza e guidati dagli allenatori Lorenzo Bernardo e Marco Lodola così come gli Esordienti 2014 diretti da Max Di Landri. Martedì 2 settembre, invece, toccherà agli Aquilotti 2015 diretti anch'essi da Max Di Landri che è anche presidente.
Gli allenamenti sono aperti a quanti volessero provare a unirsi ai gruppi del Basket Tavernerio. Gli interessati possono contattare direttamente il numero 345-3349466.