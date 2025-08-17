Il Basket Villa Guardia è già proiettato alla stagione 2025/26: definiti tutti gli staff tecnici

Pallacanestro giovanile

La società lariana sta già programmando la prossima annata cestistica

Nel panorama della pallacanestro lariana è tra le realtà più attive

Ufficializzato il nuovo capo allenatore

In casa della sezione Basket del GS Villa Guardia si sta già pianificando la prossima stagione 2025/26 sia per quanto riguarda il settore maschile che quello femminile. La società lariana nei giorni scorsi ha ufficializzato Cristian Morelli quale nuovo capo allenatore dalla prima squadra GSV che parteciperà al campionato di Divisione Regionale 2 . In questi giorni sono stati anche definiti tutti gli staff delle formazioni giovanili maschili che di fatto vedono la riconferma degli allenatori della scorsa stagione. Under19: coach Gabriele Borghi, vice Mattia Gatti. ⁠Under17: coach Luca Sala, vice Mattia Gatti. ⁠Under15 : coach Alessandro Cantalupi, vice Francesco Veronelli. Under14: coach Alessandro Cantalupi, vice Francesco Veronelli. Under13: coach Luca Sala.

Pronto l'organigramma degli staff tecnici

In casa GSV è stato definito anche l'organigramma per quanto riguarda gli staff tecnici delle formazioni di basket del settore femminile 2025-26. In attesa di sapere se la prima squadra GSV giocherà in Serie C o in Promozione alla guida è stato confermato coach Fabrizio Molteni che sarà affiancato dal vice Gianluca Lazzaretto. La squadra Under19 sarà guidata sempre da coach Molteni, affiancato dall’assistente Roberto Cantaluppi. Al timone della Under17 ci sarà coach Andrea Marinoni, affiancato dall'assistente Viola Galbiati, già giocatrice della prima squadra GSV . Alla guida della squadra Under15 ci sarà ancora coach Mauro Borghi con il vice Roberto Cantaluppi. Inoltre il GSV dovrebbe riuscire a iscrivere una squadra femminile senior nel campionato Uisp che sarà seguita sempre dall'esperto Cantaluppi.