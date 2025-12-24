Il Btf Cantù fa il botto di fine anno e batte l’Alebbio

Anche il girone H va in vacanza e riprenderà a gennaio

Il campionato di Divisione Regionale 4 arriva alla sosta natalizia e chiude il penultimo turno d’andata nel girone H con il botto.

La gara

A farlo è stato il Btf Cantù che nella sfida sul fondo contro Alebbio Como ha messo a segno il colpo corsaro vincendo per 69-62. Il campionato riprenderà dopo la sosta il 15 gennaio con Antoniana-Cabiate anticipo dell’ultimo turno d’andata. Intanto in vetta comanda il Leopandrillo Cantù che precede Figino e le due squadre di Fino Mornasco.

Il cartellone completo del 10° turno del girone H

Cabiate-Cucciago 76-50, mercoledì 17 Cadorago-Bar Pinocchio 64-35, Socco-Figino 63-59, Leopandrillo Cantù-Antoniana 67-48, Menaggio-Circolo Ricreativo Fino 53-60; Alebbio Como-Btf Cantù 62-69.

La classifica aggiornata del girone H, DR4

Leopandrillo Cantù 18; Figino 16; Socco Fino, Circolo Ricreativo Fino 14; Cabiate, Olimpia Cadorago 12; Antoniana 8; Bar Pinocchio Alebbio, Pol. Cucciago’80, Menaggio 6; Btf Cantù 4 Alebbio 1954 Como 2.