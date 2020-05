In questi mesi si sarebbe dovuto allenare per partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo che, secondo il calendario originale, si sarebbero dovute tenere in Giappone dal 24 luglio al 9 agosto 2020. ll 24 marzo il Cio, però, ha annunciato che, a causa della pandemia di Covid-19, si disputeranno nell’estate 2021. Un sogno che il campione di tandem ipovedente luraghese Stefano Meroni, 32 anni, ha dovuto posticipare, ma al quale non intende rinunciare.

Il campione ipovedente di tandem sogna le Paraolimpiadi

“Molti ciclisti soffrono la preparazione indoor, ma io sono abituato e riesco a organizzarmi – ha proseguito Meroni – Durante questa quarantena ho anche iniziato a svolgere gare on-line, scoprendo che questa può essere una tecnica molto valida per migliorare la propria condizione e presentarsi più in forma già alle prime prove”.

