Il canturino Jacopo Bianchi ha vinto con la Lombardia 2013 il Torneo di Viadana

C’è anche la firma e ci sono i canestri del cestista del PGC Cantù Jacopo Bianchi nel successo conquistato dalla selezione Lombardia riservata ai nati nel 2013 che ha vinto il triangolare a Viadana battendo i pari età del Veneto ed Emilia Romagna. La rappresentativa lombarda allenata dal tecnico lariano Matteo Semoventa si è imposta prima contro l’Emilia per 66-56 e poi contro il Veneto conquistando come detto il primo posto nel torneo. Al secondo posto l’Emilia che ha battuto il Veneto per 73-67.

Il tabellino di Lombardia-Emilia Romagna 66-56

LOMBARDIA: Bianchi 1, Marano 7, Colombo 2, Bugada, Mirante 11, Migliaccio 5, Sarmiento 6, Ferruzzi 4, Rosello 8, Brambilla 15, Aigbe, Gualazzi 2. All. Semoventa.

Il tabellino di Lombardia-Veneto 84-65

LOMBARDIA: Bianchi 7, Marano 15, Colombo 4, Bugada 4, Mirante 8, Migliaccio 8, Sarmiento 5, Ferruzzi 4, Rosello 10, Brambilla 13, Aigbe 2, Gualazzi 4. All. Semoventa.