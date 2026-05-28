Pallacanestro giovanile

Il canturino Jacopo Bianchi ha vinto con la Lombardia 2013 il Torneo di Viadana

Protagonisti nostrani nel successo della rappresentativa regionale nel triangolare

Il canturino Jacopo Bianchi ha vinto con la Lombardia 2013 il Torneo di Viadana

Cantù · 28/05/2026 alle 07:02

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C’è anche la firma e ci sono i canestri del cestista del PGC Cantù Jacopo Bianchi nel successo conquistato dalla selezione Lombardia riservata ai nati nel 2013 che ha vinto il triangolare a Viadana battendo i pari età del Veneto ed Emilia Romagna. La rappresentativa lombarda allenata dal tecnico lariano Matteo Semoventa si è imposta prima contro l’Emilia per 66-56 e poi contro il Veneto conquistando come detto il primo posto nel torneo. Al secondo posto l’Emilia che ha battuto il Veneto per 73-67.

Il tabellino di Lombardia-Emilia Romagna 66-56

LOMBARDIA: Bianchi 1, Marano 7, Colombo 2, Bugada, Mirante 11, Migliaccio 5, Sarmiento 6, Ferruzzi 4, Rosello 8, Brambilla 15, Aigbe, Gualazzi 2. All. Semoventa.

Il tabellino di Lombardia-Veneto 84-65

LOMBARDIA: Bianchi 7, Marano 15, Colombo 4, Bugada 4, Mirante 8, Migliaccio 8, Sarmiento 5, Ferruzzi 4, Rosello 10, Brambilla 13, Aigbe 2, Gualazzi 4. All. Semoventa.

Matteo Semoventa coach Lombardia 2013
Matteo Semoventa coach Lombardia 2013
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