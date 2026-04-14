Il canturino Thomas Acunzo con l’Italia U18 premiato come miglior centro al Torneo Mannheim

Buone nuove tinte d’azzurro per il Progetto Giovani Cantù merito di uno dei suoi talenti, l’ala centro del 2008 Thomas Acunzo grande protagonista con l’Italia Under18 al prestigioso Torneo “Albert Schweitzer” che si è svolto a Mannheim in Germania nei gironi scorsi.

Il riconoscimento

La nazionale azzurra diretta da coach Sodini si è classificata al quinto posto trascinata proprio dal giovane giocatore canturino che è stato premiato anche come miglior centro della manifestazione. Gli azzurrini nel girone di qualificazione avevano battuto Serbia, Cina e Lettonia, ma si sono arresi a Cina e Brasile. Nella finale 5°/6° posto Acunzo e compagni hanno battuto il Giappone con il punteggio di 89-70 con 15 punti e 9 rimbalzi del centro canturino. Come detto Thomas Acunzo ha brillato durante tutto il torneo avendo l’onore di indossare la fascia da capitano azzurro e chiudendo con una media di 11 punti, oltre 10 rimbalzi e una valutazione media di 18 a partita.

I risultati degli azzurrini

Italia-Giappone 89-70 (Acunzo 15 punti)

Italia-Turchia 75-69 (Acunzo 6)

Italia-Lettonia 71-57 (Acunzo 12 )

Italia-Brasile 88-97 dts (Acunzo 20)

Italia-Nuova Zelanda 57-61 (Acunzo 8)

Italia-Cina 89-87 (Acunzo 13)

Italia-Serbia 80-74 (Acunzo 2)

Gli azzurri convocati

5 Federico Bottelli 2008 190 Guardia Derthona Basket

6 Livio Berlingeri 2008 198 Ala Virtus Pall. Bologna

7 Gabriele Turconi 2008 190 Playmaker/Guardia Reyer Venezia Mestre

9 Edoardo Di Meo 2008 190 Playmaker Derthona Basket

10 Federico Costaglione 2008 190 Playmaker/Guardia Pall. Olimpia Milano

11 Alessandro Dinoia 2008 200 Ala Roseto Academy

12 Amir Charfi 2008 200 Ala Borgomanero Sporting Club

13 Vittorio Triggiani 2008 195 Guardia Aquila Basket Trento 2013

14 Antonio Barra 2008 203 Ala Aquila Basket Trento 2013

15 Werher Bellinaso 2008 197 Guardia/Ala Derthona Basket

16 Giovanni Pablo Abreu 2008 197 Ala/Centro Pall. Reggiana

18 Thomas Acunzo 2008 207 Ala/Centro Pall. Cantù