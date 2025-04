Il Cassina ci crede: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: il Cassina vince e rientra in zona playoff

Girone A - La For Soccer crolla 4-1 sul campo del già campione Gallarate. I blugranata devono ancora rimandare l’appuntamento con la salvezza matematica: sono noni a 35 punti.

Girone B - Il Cassina passa di misura contro il Limbiate (1-0) e rientra in zona playoff: è quinto a 49 punti. La Cdg Veniano lotta ma si arrende 2-3 al Luisago Portichetto: è undicesima a quota 32. L’Itala agguanta nel finale il 2-2 contro il Montesolaro e raggiunge quota 31 punti, al dodicesimo posto. Bulgaro che invece non può nulla sul campo della capolista Bovisio Masciago (2-0): resta terzultimo a 23 punti.

Seconda categoria: vittorie importantissime in chiave salvezza per Guanzatese e Concagnese

Girone G - Cade a sorpresa l’Aurora Montano contro la Guanzatese (0-1). Dietro, però, non ne approfitta nessuno: i gialloverdi restano così secondi a 55 punti, mantenendo il +11 sulla terza che garantirebbe l’accesso diretto al terzo turno playoff. Crolla il Cda Cavallasca, che cade 4-1 sul campo della Lariointelvi: ora è quinto a 43 punti. La sfida tra Concagnese e Uggiatese va ai padroni di casa (2-1), che raggiungono i 30 punti ed escono dalla zona playout. Alla stessa quota, ecco proprio la Guanzatese di mister Bogani. Chi invece resta pienamente in zona playout è il Colverde, che perde 4-2 in casa del Cucciago e resta penultimo a 24 punti.

Terza categoria: sconfitte sia Real San Fermo che Villaguardia

Como - Girone A - Il Real San Fermo cade 4-1 con la Casnatese e saluta così anche le ultime speranze playoff: neroverdi al nono posto a quota 42 punti.

Varese - Girone A - Villaguardia battuto 1-5 in casa dalla Cedratese: resta ultimo a 9 punti.