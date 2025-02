Il Cassina si riavvicina, l'Uggiatese continua a stupire: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: il Cassina supera il Bulgaro nel derby e si riporta a -2 dalla vetta

Girone A - Buona prova della For a Legnano ma non basta: la Folgore passa 1-0. Uomini di mister Trunetti che scivolano fuori dalla zona playoff: sono sesti a 30 punti.

Girone B - Il Cassina fa suo il derby contro il Bulgaro (2-0) e approfitta della clamorosa sconfitta dell'Sc United per riportarsi a -2 dalla vetta, ora occupata dal Bovisio Masciago. Momento difficile per la squadra di mister La Rocca, penultima a 14 punti e in piena zona playout. E' crisi Itala: i nerostellati cadono 2-1 sul campo del fanalino di coda Atletico Lomazzo (che centra così la sua prima vittoria della sua storia) e restano decimi a 22 punti. Conferma il buon momento di forma la Cdg Veniano, che pareggia 2-2 contro il Montesolaro e si porta a quota 19 punti.

Seconda categoria: vince solo l'Uggiatese, che porta a sette il suo score di vittorie di fila

Girone G - Beffata al 95' l'Aurora Montano di mister Fumarola, che pareggia 1-1 con la Cdg Erba. Gialloverdi che allungano comunque a +4 sul Cda Cavallasca, che rimedia la seconda sconfitta di fila contro una strepitosa Uggiatese (1-0): gialloblù sempre più quinti a 29 punti. Pari esterno per la Guanzatese a Sagnino (1-1), mentre crolla ancora la Concagnese (0-3 in casa con l'Albate Hf): ragazzi di mister Pistone ora penultimi a 16 punti, uno in meno della Guanzatese. Resta ultimo a 13 punti invece il Colverde, che perde 5-2 la sfida salvezza con la Porlezzese.

Terza categoria: Real San Fermo in ripresa

Como - Girone A - Seconda vittoria di fila per il Real San Fermo, che batte 5-2 l'Andratese e si porta a 29 punti, all'ottavo posto.

Varese - Girone A - Villaguardia che cede 2-6 alla Beata Giuliana: resta ultimo a 5 punti.