Il Cassina vince e ora sogna: i risultati di playoff e playout

Prima e Seconda categoria: ecco i risultati delle gare playoff e playout del calcio dilettantistico.

I risultati della domenica tra playoff e playout

Prima categoria: impresa Cassina, pari scialbo tra Bulgaro e Itala

PLAYOFF

Al Cassina Rizzardi basta un gol dopo 23 secondi del classe 2005 Edoardo Grandi per espugnare il campo della corazzata Bovisio Masciago (0-1) e staccare il pass per la finale playoff. Domenica prossima, 18 maggio, la gara decisiva a Rovellasca.

1^ turno: Bovisio Masciago 0-1 Cassina Rizzardi

2^ turno: Rovellasca - Cassina Rizzardi, domenica 18 maggio, ore 16

PLAYOUT

La gara di andata del playout tra Bulgaro e Itala termina 0-0: poche emozioni e occasioni da gol. Si deciderà tutto nella gara di ritorno, in programma domenica 18 maggio a Lurate Caccivio: Bulgaro costretto a vincere per mantenere la categoria.

Andata: Bulgaro 0-0 Itala

Ritorno: Itala-Bulgaro, domenica 18 maggio, ore 16

Seconda categoria: il Colverde si fa raggiungere nel finale dal Sagnino

Fatali i minuti finali per il Colverde, che a Montano Lucino impatta 3-3 col Sagnino nella gara di andata dei playout. Ora agli uomini di mister Lurati servirà vincere in trasferta domenica prossima per assicurarsi la salvezza.

Andata: Colverde 3-3 Sagnino

Ritorno: Sagnino-Colverde, domenica 18 maggio, ore 16