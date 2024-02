Il Cc Canturino presenta la stagione: "Obiettivo? Far crescere ragazze e ragazzi"

Si apre una nuova stagione per il Club Ciclistico Canturino 1902. Una stagione che guarda soprattutto al futuro, con tanti giovani da far crescere e con i quali si è deciso di intraprendere un percorso che li porterà, si spera, a battagliare per podi e vittorie nel lungo termine.

Il sodalizio del presidente Paolo Frigerio si è presentato al mondo del ciclismo e alla stampa proprio ieri sera, venerdì 23 febbraio, nella Sala "Giovanni Zampese" della Bcc di Cantù. Il consueto vernissage a cui sono sottoposti cicliste, ciclisti e staff tecnico del club gialloblù per svelare i volti di chi nella prossima stagione vestirà la prestigiosa maglia del Canturino.

Le squadre

Per la squadra maschile sono tanti i nuovi acquisti: ai "secondi anni" come Alberto Antenucci, Luigi Schiavolin, Matteo Bottà, Matteo Valtulini e Samuele Parini, si aggiungono Filippo Cappelletti, Gabriele Sist, Fabio Tettamanti, Simone Castelli, Mattia Gaffuri e Diego Vianello. Corridori che potranno togliersi qualche soddisfazione i primi, prospetti che dovranno lavorare duro sotto la guida del direttore sportivo Andrea Arnaboldi i secondi.

Il primo confronto con gli avversari si terrà il 3 marzo a Volta Mantovana, e non solo per il gruppo maschile. Infatti, allo stesso appuntamento si presenterà anche la squadra femminile gialloblù che rispetto allo scorso anno mantiene in rosa Beatrice Roda (al suo terzo anno canturino) e Weronyka Wasaty, atleta polacca al suo secondo anno in Brianza. Oltre a loro ben sette volti nuovi, tutte al primo anno in categoria: Romina Di Sciuva, Misia Belotti, Sara Mazza, Sofia Farina, Giulia Zambelli, Irene Vottero e Sara Segala. Alla loro guida ci sarà ancora il direttore sportivo Pino Sala.

Le parole dei direttori sportivi sugli obiettivi stagionali sono sul Giornale di Cantù da sabato 24 febbraio 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui