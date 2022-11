Il ciclista Davide Ballerini alla presentazione del Pool Cantù: "Ai giovani dico di divertirsi facendo ciclismo"

Ospite eccezionale per la presentazione del Pool Cantù versione 2023, andata in scena questa mattina all'interno dell'azienda canturina Riva 1920.

Il ciclista Davide Ballerini alla presentazione del Pool Cantù

Il ciclista canturino, Davide Ballerini, professionista dal 2017, non ha voluto mancare all'appuntamento. Per lui nel 2022 c'è stato il trionfo nella quarta tappa del Giro di Vallonia, in Belgio: "Un piccolo sogno che si è avverato - ha raccontato - . Non mi voglio fermare lì, vedremo l'anno prossimo di fare bene". Dopo un periodo di meritate vacanze, la sua preparazione in vista della nuova stagione inizierà a partire dalla prossima settimana.

"Ai giovani ciclisti dico: divertitevi e non allenatevi troppo"

"Per me è sempre una grandissima emozione essere qui, servono molto queste squadre per far crescere i ragazzi, senza queste squadre io non sarei passato professionista. Complimenti a tutti quanti e anche a questi ragazzi per i risultati. Un consiglio ai giovani Juniores? Il primo luogo c'è la scuola, poi vi dico di divertirvi, fare ciclismo, allenarsi, stare in compagnia, è divertente. E poi non allenatevi troppo, ultimamente sto vedendo che Juniores ed Allievi si allenano davvero tanto. Il tempo per allenarsi comunque c'è, se avete motore passerete professionisti, state tranquilli", ha concluso. Ballerini è stato poi premiato dal consigliere regionale Pd, Angelo Orsenigo.

Tutti i dettagli sulla presentazione del Pool Cantù, sul Giornale di Cantù in edicola sabato 12 novembre 2022