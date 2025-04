Il cocktail di coach Chiappafreddo per l'Albese Volley: "Mente sgombra, cuore aperto e sacrifico"

"Mente sgombra, cuore aperto e spirito di sacrifico". Questo il cocktail proposto da coach Mauro Chiappafeddo alla sua Albese Volley per uscire dal momento no e tornare alla vittoria già da domenica quando per il penultimo turno della Poule salvezza di serie A2 femminile ospiterà a Casnate la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa.

La gara

Sarà un altro match ball per chiudere matematicamente il discorso salvezza e riscattare le ultime tre sconfitte di fila come sottolinea coach Chiappafreddo: "Andiamo ad affrontare le ultime due partite di campionato e fortunatamente in casa davanti ai nostri tifosi. Noi stiamo lavorando su di noi e sulle nostre qualità che in questo momento sono offuscate dai risultati che non ci arridono! Ma le abbiamo, le qualità, e le alleniamo. Ovviamente vogliamo usare in campo già domenica. Mente sgombra, cuore aperto e sacrifico saranno i valori che serviranno per affrontare queste partite. Chiaramente chiedo un aiuto ai tifosi per darci una mano: lo hanno sempre fatto, lo faranno anche domenica. Ci vediamo al palazzetto domenica......"

Appuntamento per i tifosi è per domenica 6 aprile alle ore 17 al Palafrancescucci di Casnate. Biglietteria aperta dalle 15,30: biglietti in vendita al palazzetto e non online, 10 euro intero, 5 ridotto (12/18 anni ed Over65).

Classifica Poule salvezza A2 donne

Trasporti Bressan Offanengo 41 (13 – 13); Resinglass Olbia 38 (13 – 13); Fgl-Zuma Castelfranco Pisa 34 (12 – 14); Tecnoteam Albese Volley Como 34 (11 – 15); Clai Imola Volley 33 (11 – 15); Orocash Picco Lecco 33 (11 – 15); Volleyball Casalmaggiore 31 (10 – 16); Bam Mondovi’ 19 (6 – 20); Imd Concorezzo 16 (4 – 22); Tenaglia Abruzzo Volley 15 (6 – 20).

Programma 4° turno di ritorno Poule salvezza A2 donne

Domenica 6 aprile ore 17

Tenaglia Abruzzo Volley – Clai Imola Volley

Tecnoteam Albese Volley Como – Fgl-Zuma Castelfranco Pisa

Trasporti Bressan Offanengo – Volleyball Casalmaggiore

Imd Concorezzo – Orocash Picco Lecco

Resinglass Olbia – Bam Mondovi’