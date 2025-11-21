Il comasco Gabriele Procida convocato con l’Italbasket per le qualificazioni ai Mondiali

C’è anche il nome del cestista di Como Gabriele Procida, attualmente in forza al Real Madrid, nella prima lista del neo coach dell’Italbasket Luca Banchi.
Chiamata dall’Italbasket
Gli azzurri del basket si in vista del raduno e delle gare iniziali di qualificazione al Mondiale 2027. La squadra azzurra si ritroverà lunedì 24 novembre ad Alessandria dove sosterrà tre sessioni di allenamenti a Tortona prima di scendere in campo per esordire contro l’Islanda il 27 novembre. Già venerdì 28 novembre Procida e compagni si trasferiranno a Klaipeda, dove domenica 30 novembre andrà in scena la sfida alla Lituania (ore 17.30 italiane).
Gli Azzurri convocati
00 Amedeo Della Valle 1993 194 Guardia Germani Brescia
7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano
16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia
19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid – Spagna
23 Diego Garavaglia 2007 201 Ala Ratiopharm Ulm – Germania
24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Gesteco Cividale del Friuli
25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Bertram Tortona
26 Luigi Suigo 2007 220 Centro Mega Superbet Basket – Serbia
27 Leonardo Candi 1997 190 Play/Guardia Umana Reyer Venezia
28 Davide Casarin 2003 196 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona
33 Achille Polonara 1991 205 Ala Banco di Sardegna Sassari
37 Matteo Librizzi 2002 181 Playmaker Openjobmetis Varese
38 Riccardo Rossato 1996 189 Guardia Trapani Shark
44 Sasha Grant 2002 201 Ala Ferramenta Vanoli Cremona
45 Nicola Akele 1995 203 Ala Virtus Olidata Bologna
50 Luca Vincini 2003 207 Ala/Centro Banco di Sardegna Sassari
77 John Petrucelli 1992 188 Guardia/Ala Trapani Shark
Commissario Tecnico: Luca Banchi
Assistent: Marco Ramondino, Adriano Vertemati, Iacopo Squarcina
Preparatore Fisico: Matteo Panichi
Il cammino dell’Italbasket nelle qualificazioni
27 novembre 2025, ore 20 Italia-Islanda
30 novembre 2025, ore 18.30 Lituania-Italia
27 febbraio 2026 Gran Bretagna-Italia
2 marzo 2026 Italia-Gran Bretagna
2 luglio 2026 Islanda-Italia
5 luglio 2026 Italia-Lituania