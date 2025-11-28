Il comasco Procida non basta all’Italbasket: ko con l’Islanda

E’ iniziata male l’avventura dell’Italbasket del comasco Gabriele Procida nelle qualificazioni ai mondiali.
Italbasket va ko
La squadra azzurra nel match inaugurale di ieri sera, giovedì 27 novembre, giocato a Tortona si è dovuta arrendere all’Islanda per 76-81 dopo una partita molto tirata. Non sono bastati i 16 punti e una buona prova del cestista classe 2002 di Lipomo Procida per coronare la rimonta degli azzurri che si sono dovuti arrendere nel finale. Già oggi Procida e compagni partiranno alla volta della Lituania dove domenica 30 novembre giocheranno la seconda gara del girone.
Il tabellino di Italia-Islanda
Parziali: 21-21, 34-38, 54-61
Italia: Della Valle* 10 (1/2, 1/5), Tonut (0/2, 0/1), Tessitori* 10 (4/9, 0/2), Procida* 16 (2/6, 3/6), Ferrari* 2 (1/3, 0/2), Baldasso 13 (1/2, 3/10), Suigo (0/2, 0/1), Casarin* 19 (7/10, 0/2), Librizzi, Grant 2 (1/2, 0/1), Vincini, Petrucelli 4 (2/3, 0/2). All: Banchi.
Islanda: Steinarsson 7 (3/5), Henningsson ne, Gudmundsson* 8 (2/6 da tre), Thorbjarnason ne, Fridriksson* 29 (7/11, 3/7), Hermannsson* 6 (1/6, 1/4), Agustsson ne, Palsson* 7 (1/4, 1/3), Gunnarsson 8 (1/2, 2/3), Hlinason* 16 (4/7), Thrastarson (0/1, 0/1), Bjornsson ne. All: Pedersen.
Tiri da due Ita 19/41, Isl 17/36; Tiri da tre Ita 7/32, Isl 9/24; Tiri liberi Ita 17/26, Isl 20/26. Rimbalzi Ita 47 (Tessitori 10), Isl 33 (Hlinason 7). Assist Ita 15 (Tessitori 5), Isl 16 (Fridriksson 5).
I risultati del 1° turno Girone D
Italia-Islanda 76-81
Gran Bretagna-Lituania 88-89
Classifica girone D
Islanda, Lituania 1-0; Italia, Gran Bretagna 0-1.
Gli Azzurri convocati
00 Amedeo Della Valle 1993 194 Guardia Germani Brescia
7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano
16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia
19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid – Spagna
24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Gesteco Cividale del Friuli
25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Bertram Tortona
26 Luigi Suigo 2007 220 Centro Mega Superbet Basket – Serbia
28 Davide Casarin 2003 196 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona
33 Achille Polonara 1991 205 Ala Banco di Sardegna Sassari
37 Matteo Librizzi 2002 181 Playmaker Openjobmetis Varese
44 Sasha Grant 2002 201 Ala Ferramenta Vanoli Cremona
50 Luca Vincini 2003 207 Ala/Centro Banco di Sardegna Sassari
77 John Petrucelli 1992 188 Guardia/Ala Trapani Shark
Commissario Tecnico: Luca Banchi
Assistent: Marco Ramondino, Adriano Vertemati, Iacopo Squarcina
Preparatore Fisico: Matteo Panichi
Il cammino dell’Italbasket nelle qualificazioni
27 novembre 2025, ore 20 Italia-Islanda 76-81
30 novembre 2025, ore 18.30 Lituania-Italia
27 febbraio 2026 Gran Bretagna-Italia
2 marzo 2026 Italia-Gran Bretagna
2 luglio 2026 Islanda-Italia
5 luglio 2026 Italia-Lituania