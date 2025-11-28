Il comasco Procida non basta all’Italbasket: ko con l’Islanda

E’ iniziata male l’avventura dell’Italbasket del comasco Gabriele Procida nelle qualificazioni ai mondiali.

Italbasket va ko

La squadra azzurra nel match inaugurale di ieri sera, giovedì 27 novembre, giocato a Tortona si è dovuta arrendere all’Islanda per 76-81 dopo una partita molto tirata. Non sono bastati i 16 punti e una buona prova del cestista classe 2002 di Lipomo Procida per coronare la rimonta degli azzurri che si sono dovuti arrendere nel finale. Già oggi Procida e compagni partiranno alla volta della Lituania dove domenica 30 novembre giocheranno la seconda gara del girone.

Il tabellino di Italia-Islanda

Parziali: 21-21, 34-38, 54-61

Italia: Della Valle* 10 (1/2, 1/5), Tonut (0/2, 0/1), Tessitori* 10 (4/9, 0/2), Procida* 16 (2/6, 3/6), Ferrari* 2 (1/3, 0/2), Baldasso 13 (1/2, 3/10), Suigo (0/2, 0/1), Casarin* 19 (7/10, 0/2), Librizzi, Grant 2 (1/2, 0/1), Vincini, Petrucelli 4 (2/3, 0/2). All: Banchi.

Islanda: Steinarsson 7 (3/5), Henningsson ne, Gudmundsson* 8 (2/6 da tre), Thorbjarnason ne, Fridriksson* 29 (7/11, 3/7), Hermannsson* 6 (1/6, 1/4), Agustsson ne, Palsson* 7 (1/4, 1/3), Gunnarsson 8 (1/2, 2/3), Hlinason* 16 (4/7), Thrastarson (0/1, 0/1), Bjornsson ne. All: Pedersen.

Tiri da due Ita 19/41, Isl 17/36; Tiri da tre Ita 7/32, Isl 9/24; Tiri liberi Ita 17/26, Isl 20/26. Rimbalzi Ita 47 (Tessitori 10), Isl 33 (Hlinason 7). Assist Ita 15 (Tessitori 5), Isl 16 (Fridriksson 5).

I risultati del 1° turno Girone D

Italia-Islanda 76-81

Gran Bretagna-Lituania 88-89

Classifica girone D

Islanda, Lituania 1-0; Italia, Gran Bretagna 0-1.

Gli Azzurri convocati

00 Amedeo Della Valle 1993 194 Guardia Germani Brescia

7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano

16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia

19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid – Spagna

24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Gesteco Cividale del Friuli

25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Bertram Tortona

26 Luigi Suigo 2007 220 Centro Mega Superbet Basket – Serbia

28 Davide Casarin 2003 196 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona

33 Achille Polonara 1991 205 Ala Banco di Sardegna Sassari

37 Matteo Librizzi 2002 181 Playmaker Openjobmetis Varese

44 Sasha Grant 2002 201 Ala Ferramenta Vanoli Cremona

50 Luca Vincini 2003 207 Ala/Centro Banco di Sardegna Sassari

77 John Petrucelli 1992 188 Guardia/Ala Trapani Shark

Commissario Tecnico: Luca Banchi

Assistent: Marco Ramondino, Adriano Vertemati, Iacopo Squarcina

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Il cammino dell’Italbasket nelle qualificazioni

27 novembre 2025, ore 20 Italia-Islanda 76-81

30 novembre 2025, ore 18.30 Lituania-Italia

27 febbraio 2026 Gran Bretagna-Italia

2 marzo 2026 Italia-Gran Bretagna

2 luglio 2026 Islanda-Italia

5 luglio 2026 Italia-Lituania