Il comasco Procida trascina l’Italbasket: colpo vincente in Lituania

Con una prestazione strappa applausi e 24 punti segnati il comasco Gabriele Procida ha trascinato l’Italbasket al primo successo nelle qualificazioni ai mondiali.

Super Gabriele Procida trascina gli azzurri

Dopo la sconfitta subita all’esordio contro l’Islanda, ieri – domenica 30 novembre – la nazionale azzurra era attesa da una trasferta difficilissima in Lituania. Gli azzurri hanno compiuto una grande impresa vincente, regalando la prima vittoria al neocoach Luca Banchi. Come detto, ancora una volta a Klaipeda grande protagonista è stato il giovane cestista classe 2002 di Lipomo Gabriele Procida top scorer con 24 punti e autore di una prestazione di talento e atletismo valorizzata anche da un paio di schiacciate imperiose. Gli azzurri torneranno in campo nel 2026 per la doppia sfida contro la Gran Bretagna, determinante sulla via per la qualificazione alla rassegna iridata. Primo match nel Regno Unito il 27 febbraio e ritorno il 2 marzo al Modigliani Forum di Livorno. Il girone si chiuderà con la terza “finestra” in programma il 2 luglio Islanda-Italia e il 5 luglio con Italia-Lituania.

Il tabellino di Lituania-Italia

Parziali: 19-16, 20-18, 15-20, 27-28

Lituania: Blazevic* 14 (6/11), Velicka 12 (1/4, 3/8), Radzevicius* 12 (1/4, 3/6), Gudaitis 5 (1/5), Beliauskas (0/1 da tre), Masiulis* (0/2 da tre), Danusevicius ne, Zemaitis* 8 (1/2, 2/3), Sargiunas 18 (3/4, 3/5), Rubstavicius 12 (3/3, 2/5), Paliukenas* (0/2). All: Kurtinaitis

Italia: Della Valle 1, Mannion* 15 (3/6, 1/5), Tonut* 16 (5/8, 2/4), Tessitori* 9 (2/3, 1/2), Procida* 24 (3/4, 5/11), Ferrari* 2 (1/3), Baldasso ne, Suigo 3 (1/1 da tre), Casarin 3 (1/1, 0/1), Grant ne, Vincini, Petrucelli 9 (2/4, 1/2). All: Banchi

I risultati del 1° turno Girone D

Italia-Islanda 76-81

Gran Bretagna-Lituania 88-89

I risultati del 2° turno Girone D

Lituania-Italia 81-82

Islanda-Gran Bretagna-Lituania 84-90

Classifica girone D

Islanda, Lituania, Italia, Gran Bretagna 1/1.

Gli Azzurri convocati

00 Amedeo Della Valle 1993 194 Guardia Germani Brescia

7 Stefano Tonut 1993 194 Guardia EA7 Emporio Armani Milano

16 Amedeo Tessitori 1994 207 Centro Umana Reyer Venezia

19 Gabriele Procida 2002 198 Guardia/Ala Real Madrid – Spagna

24 Francesco Ferrari 2005 205 Ala Gesteco Cividale del Friuli

25 Tommaso Baldasso 1998 192 Guardia Bertram Tortona

26 Luigi Suigo 2007 220 Centro Mega Superbet Basket – Serbia

28 Davide Casarin 2003 196 Guardia Ferramenta Vanoli Cremona

33 Achille Polonara 1991 205 Ala Banco di Sardegna Sassari

37 Matteo Librizzi 2002 181 Playmaker Openjobmetis Varese

44 Sasha Grant 2002 201 Ala Ferramenta Vanoli Cremona

50 Luca Vincini 2003 207 Ala/Centro Banco di Sardegna Sassari

77 John Petrucelli 1992 188 Guardia/Ala Trapani Shark

Commissario Tecnico: Luca Banchi

Assistent: Marco Ramondino, Adriano Vertemati, Iacopo Squarcina

Preparatore Fisico: Matteo Panichi

Il cammino dell’Italbasket nelle qualificazioni

27 novembre 2025, Italia-Islanda 76-81

30 novembre 2025, Lituania-Italia 81-82

27 febbraio 2026 Gran Bretagna-Italia

2 marzo 2026 Italia-Gran Bretagna

2 luglio 2026 Islanda-Italia

5 luglio 2026 Italia-Lituania