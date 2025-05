Il Comitato Minibasket Como e Lecco presenta il PlayDay 2025

Piccoli cestisti lariani, sta per arrivare il PlayDay 2025, un appuntamento tutto per voi da non perdere in riva al lago e in compagnia della palla a spicchi.

PlayDay 2025 in arrivo

Il Comitato Minibasket di Como e Lecco ha organizzato il PlayDay 2025 un grande torneo di 3 contro 3 che si svolgerà domenica 18 maggio sul lungolago, in Località Lavello a Calolziocorte. Il PlayDay, in verità, è una grande manifestazione, promossa dal settore Nazionale, che si svolgerà all'insegna dell'amicizia, della sana competizione e del fair play, contemporaneamente in tutta Italia per promuovere il Giocosport del Minibasket e sarà riservata a tutti i tesserati regolarmente iscritti nelle categorie Aquilotti Big (nati/e 2014-15-16) e Scoiattoli Big (nati/e 2016-16-18). Il torneo si svolgerà come detto nella giornata di domenica 18 e vedrà in campo gli Aquilotti Big nella mattinata e gli Scoiattoli Big nel pomeriggio. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al palazzetto comunale "Ravasio" in via Campagnola a Olginate. Le iscrizioni sono già aperte e si ricevono via e-mail a minibasket.co@lombardia.fip.it.