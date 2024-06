Il Como Giovanissimi ha vinto il 31° Memorial Gianni Brera

Il Como 1907 ha vinto il 31° Memorial Gianni Brera, il tradizionale torneo internazionale giovanile riservato alla categoria Giovanissimi.

I Giovanili alzano la coppa al cielo

E’ andato in scena a Cantù dal 6 al 16 giugno sotto la regia e l'organizzazione dell'ASD Cantù San Paolo il 31esimo memorial. La squadra azzurra dopo aver chiuso al primo posto il girone C ha superato nei quarti di finale la Rhodense per 3-1 quindi in semifinale ha domato ai rigori la Vis Nova mentre domenica in finalissima ha battuto 1-0 la resistenza del Luciano Manara alzando così al cielo la coppa del Memorial Brera 2024.

Il tabellino della finale

Finale 1°-2° posto Como-Luciano Manara 1-0

Finale 3°-4° posto Vis Nova-Renate 10-9 ai calci di rigore (1-1 ai regolamentari).

Le semifinali

Como-Vis Nova 4-2 ai rigori

Luciano Manara-Renate 2-0

Quarti di finale

Como-Rhodense 3-1

Vis Nova-Castello Città di Cantù 2-1

Mariano-Renate 1-2

Luciano Manara-Ardor Lazzate 1-0

Classifiche Gironi eliminatori

Girone A:Vis Nova 6; Rhodense 3; Breganzona 0.

Girone B: Mariano 4; Ardor Lazzate 3; Vigor 1.

Girone C: Como 6; Castello Città di Cantù 3; Ardita Cittadella 0.

Girone D: Luciano Manara 6; Renate 3; Cedratese 0.