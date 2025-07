Il Consiglio regionale premia la Pallacanestro Cantù per il ritorno in Serie A1

Una promozione dopo quattro anni. La Pallacanestro Cantù, con la vittoria nei playoff contro Rimini lo scorso giugno, è tornata in Serie A1. Il Consiglio regionale della Lombardia, prima dell’inizio della seduta di martedì 8 luglio, ha premiato la squadra brianzola per la straordinaria stagione sportiva 2024/2025 che ha riportato Cantù nella massima serie della pallacanestro italiana.

“Il basket italiano ritrova una protagonista storica – ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani – In 89 anni di storia Cantù ha saputo scalare i vertici del basket nazionale e internazionale. Qui la tradizione e l’amore per la pallacanestro sono fortissimi, tramandati per generazioni. Qui lo spirito di Marzorati e di Riva è ancora vivo e presente. Ed è proprio grazie a questo mix di tradizione, passione e programmazione che squadra e società sono riuscite a conquistare la promozione, dopo aver vinto a febbraio la Coppa Italia di A2. Oggi la Pallacanestro Cantù è una realtà moderna, forte grazie alle eccellenze imprenditoriali del territorio, con una visione. E all’orizzonte c’è un’altra sfida da vincere: la nuova arena, una struttura polifunzionale innovativa e sostenibile che raccoglierà l’eredità morale del mitico Pianella e riporterà a casa Cantù dopo l’esilio a Desio. Questo è il futuro di una società da sempre radicata nel territorio che non ha mai perso contatto con la propria comunità, sviluppando e rafforzando il senso di appartenenza e di identità che è sempre stato il suo valore aggiunto”.