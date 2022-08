Arrivano grandi notizie dai Campionati Europei di Monaco di Baviera.

Il figinese Oppizio è campione d'Europa a Monaco di Baviera

Davide Oppizio, il campione figinese portacolori della ASD Ginnastica Meda ha vinto l’oro con la nazionale italiana junior di artistica maschile e il titolo di Campione d’Europa. Il giovane ha inoltre conquistato il pass per la finale di specialità alla sbarra, che si svolgerà domenica mattina. "Congratulazioni Davide ed un grosso in bocca al lupo per la finale di domani, comunque vada sarà già un successo", ha scritto il sindaco di Figino, Roberto Moscatelli via Facebook.