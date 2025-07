Il Gigante Inverigo prepara la stagione 2025/26 iniziando dallo staff tecnico

Pallacanestro minors

La società lariana dopo gli ultimi ottimi risultati sta già programmando la nuova annata.

In vista della nuova stagione cestisca in arrivo, il Gigante Inverigo inizia a scaldare i motori e preparare il proprio staff.

Il Gigante è al lavoro

Con ancora negli occhi l’argento conquistato nel campionato CSI nazionale dai Ravens e il titolo tricolore vinto per il secondo anno consecutivo nel campionato Uisp dalle ragazze dell’RSA, in casa del Gigante Inverigo si incomincia a programmare la prossima stagione cestistica 2025/26. Le prime mosse riguardano gli staff tecnici delle varie squadre. Alla guida del team maschile di Divisione Regionale 2 sono confermati coach Riccardo Gorla e il suo vice Alessandro Ciceri. Confermato anche Tiziano Gualtieri alla guida della squadra senior femminile e Nicola Fumagalli sulla panchina dei Ravens nella categoria CSI. Novità invece per quanto riguarda la guida della seconda squadra senior maschile che giocherà in Divisione Regionale 2 sotto la direzione di coach Riccardo Galasso. Ancora da completare lo staff del settore giovanile minibasket.

Divisione Regionale 2

Coach: Riccardo Gorla e Alessandro Ciceri

Dirigenti: Davide Pina, Fabio Marchesi, Nicola Fumagalli, Ramona Elli, X

Divisione Regionale 4

Coach: Riccardo Galasso

Dirigente: Flavio Vernocchi, Francesco Magni

Under 14/15

Coach: Alessandro Serra

Dirigenti: Federica Borzini, Edoardo Corti

MINIBASKET

Coach: Alessandro Corti

Dirigenti: Federica Borzini, Edoardo Corti

CSI maschile

Coach: Nicola Fumagalli

Dirigenti: Angelo Sormani, Stefano Viganó

Uisp femminile

Coach: Tiziano Gualtieri

Dirigente: Matteo Amoroso