Il giovane canturino Acunzo allo scadere regala alla Robur il secondo successo di fila

Un canestro in appoggio all’ultimo secondo segnato dal canturino Thomas Acunzo ha regalato il secondo successo consecutivo in serie B alla Robur Saronno che ha in squadra tanti Under del PGC Cantù. Colpo grosso quindi per la formazione diretta da coach Luca Ansaloni che è andata a sbancare il campo della quotata Gallarate al termine di una gara molto combattuta e avvincente che come detto si è risolta nel finale quando sull’83-83 il giovane centro canturino ha saputo concretizzare al meglio l’ultimo possesso Robur. Saronno tornerà in campo sabato prossimo in casa contro la Pallacanestro Pavia ma ora si gode imbattibilità e primato.

Il tabellino di Gallarate-Robur Saronno 83-85

Parziali: 19-20, 42-32, 56-68

Robur: Pellegrini 23, Acunzo 16, Fioravanti 12, Negri 9, Colombo 7, Pavese 7, Redaelli 5, Presotto 4, Panceri, Gualdi, Casian ne. All. Ansaloni.

I risultati del 2° turno Conference Nord B

Gallarate-Robur Saronno 83-85, Gazzada-Bocconi 69-73, Blu Orobica-Sangiorgese 49-82, Nervianese-Campus Varese 88-83, Marnatese-Oleggio 83-88, Derthona-Social Osa 78-76, Pizzighettone-SanseBasket Cremona 69-44.

Il cartellone del 3° turno Conference Nord B

Sabato 11 ottobre ore 18 Social Osa-Gazzada, Bocconi-Pizzighettone, Oleggio-Derthona, ore 21 Robur Saronno-Pallacanestro Pavia, Sansebasket-Blu Orobica, Campus Varese-Marnatese, Sangiorgese-Nervianese.