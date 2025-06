Il giovane difensore Fellipe Jack firma l'estensione del contratto e resta a Como fino al 2028

Dopo aver messo a segno il primo acquisto del mercato estiva che porta il nome del Martin Baturina, il Como 1907 continua le sue manovre per costruire la squadra 2025/26.

La conferma

A questo proposito la società lariana ha comunicato di aver esercitato il diritto di riscatto del calciatore Fellipe Jack con il SE Palmeiras. Il giovane difensore classe 2006, è arrivato a Como lo scorso gennaio a titolo temporaneo e non solo ha collezionato 23 partite, 2 reti e un assist nel campionato Primavera ma anche esordito in serie A con i lariani totalizzando quattro presenze contro Fiorentina, Udinese, Atalanta e Bologna. Ora il calciatore italo-brasiliano ha firmato un’estensione di contratto, che lo legherà al club lariano fino al 2028.

Queste le sue prime dichiarazioni:

"Sono molto contento. Significa molto per me e per la mia famiglia, perché ho la sensazione di essere sulla strada giusta, abbiamo lavorato duramente per molti anni per arrivare a momenti come questo, ora dobbiamo lavorare ancora di più per continuare a migliorare il mio livello di gioco. Mi sento molto felice e soddisfatto di poter rimanere qui e spero di poter aiutare il club in ogni modo possibile".

Questo invece il coemnto di mr Cesc Fabregas:

“Fellipe è un giocatore che in questo anno a Como ha confermato di avere grandi margini di crescita. Quando abbiamo avuto bisogno ha dimostrato di poter reggere già adesso l’impatto della Serie A. è un ragazzo serio e un gran lavoratore e siamo molto felici che possa continuare con noi il suo percorso di crescita”.