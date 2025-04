Il Gorla Cantù chiude il girone Interregionale superando Grantorino

Girone Interregionale concluso edv è il Gorla Cantù a portare a casa un successo per 73-69 contro il Grantorino.

Vittoria canturina nel girone Interregionale

Si conclude con una vittoria casalinga il girone Interregionale Under19 Eccellenza per il Gorla Energia Cantù che nell'ultimo turno ha regolato in volata il Grantorino per 73-69. Un successo voluto da ragazzi di coach Mattia Costacurta e arrivato nei minuti finali dopo una partita combattuta e giocata sempre sul filo dell'equilibrio. Un successo che però non permette ai canturini di accedere alla seconda fase come ammette lo stesso tecnico biancoblù: "Finiamo con una vittoria e al sesto posto in classifica ma non sufficiente per accedere alla fase successa, Comunque resta un buon cammino da parte della squadra".

Il tabellino di Gorla Energia Cantù- Gran Torino Basketball Draft 73-69

Parziali: 20-20, 47-44, 56-55

Gorla Energia Cantù: Molteni 9, Redaelli 7, Grazzi 8, Gualdi 8, Testa, Moscatelli 4, Zimonjic 2, Fortis, Panceri 2, Viganò 10, Bandirali 18, Pavese 5. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Banfi.