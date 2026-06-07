Il Gorla Cantù U19 battuto al fotofinish in semifinale scudetto contro Derthona

E’ sfumato ieri al fotofinish il sogno di qualificarsi per la finale scudetto Under19 per il Gorla Energia Cantù
La sconfitta
Ieri infatti la squadra brianzola è stata battuta di misura nella semifinale ai tricolori che si stanno disputando a Roma, battuta in rimonta dal Derthona che si è imposto per 64-67. Peccato perché i canturini diretti da coach Luca Ansaloni hanno giocato fin da subito una partita molto buona toccando anche il +12 di vantaggio ma subendo nel finale la veemente rimonta di Derthona che è volata così in finale scudetto. Oggi invece il Gorla tornerà in campo per giocare la finale 3°-4° posto che vale il podio tricolore contro la Virtus Bologna.
Il tabellino di Gorla Cantù-Derthona 64-67
Parziali: 23-16, 39-27, 49-48
Gorla Energia Cantù: Molteni 10 Zotti Pavlovic, Redaelli 8, Ventura 22, Zimonjic 3, Bagordo 5, Panceri 4, Pavese, Presotto 2, Ring 4, Alexa, Acunzo 6. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.
Allianz Derthona Basket: Fogliato 8, Solazzi, Bottelli 10, Chikal, Obakhavbaye, Di Meo 3, Bresciani 6, Borasi, Pisati 2, Coulibaly 9, Josovic 27, Furfaro 2. All. Talpo, Ass. Fanaletti, Lombardi
I risultati delle semifinali scudetto
Sabato 6 Giugno 2026
Ore 15.30 Gorla Energia Cantù-Allianz Derthona Basket 64-67
Ore 17.30 Vis 2008 Ferrara-Bcc Emilbanca Virtus Bologna 60-57
Programma delle finali di oggi
7 Giugno Palazzetto dello Sport
ore 15.30 Gola Energia Cantù-Bcc Emilbanca Virtus Bologna Youtube Italbaskett e Sky Sport
ore 18.00 Allianz Derthona Basket-Vis 2008 Ferrara Youtube Italbasket e Sky Sport