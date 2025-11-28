Il Gorla Cantù U19 si arrende sul campo della capolista Pallacanestro Varese per 100-78

Niente da fare per il Gorla Energia Cantù che ha dovuto alzare bandiera bianca sul campo della capolista Pallacanestro Varese in occasione del 3° turno di ritorno del campionato Under19 Eccellenza. La squadra biancoblu diretta da coach Luca Ansaloni ha lottato alla pari per quasi metà gara per poi arrendersi alla progressione dei padroni di casa. Cantù resta al terzo posto nel girone C e tornerà in campo lunedì 8 dicembre quando riceverà l’Ayers Rock Gallarate.

Il tabellino di Pallacanestro Varese-Gorla Cantù 100-78

Parziali: 26-22, 51-40, 77-52

Gorla Energia Cantù: Molteni 14, Redaelli 7, Ventura 15, Zimonjic 8, Fortis 4, Panceri, Bagordo 6, Ghirardi, Pavese, Gualdi 13, Presotto 9, Alexa 2. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.