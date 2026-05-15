Il Gorla Cantù U19 supera in volata Forlì e vola alle finali tricolori

Missione compiuta dal Gorla Energia Cantù Under19 che vincendo l’ultimo spareggio contro il Basket Forlì ha staccato il biglietto per le finali nazionali di Roma.

La gara

Dopo aver battuto in semifinale l’Urania Milano per 84-50, i biancoblù diretti da coach Luca Ansaloni si sono ripetuti 24 ore dopo al termine di una sfida mozzafiato che si è risolta all’ultimo respiro. Gara davvero combattuta che i canturini ad un certo punto pensavano di avere in mano toccando anche il + 14 nell’ultimo quarto prima di incassare la rimonta e il pareggio di Forlì. Decisivo a pochi secondi dalla fine il canestro segnato da capitan Molteni che ha regalato il 68-66 che vale la qualificazione alle finali tricolori di Roma.

Il tabellino di Gorla Energia Cantù-Basket Forlì 68-66

Parziali: 15-16, 31-29, 54-50

Gorla Energia Cantù: Molteni 9, Zotti Pavlovic 3, Redaelli 12, Ventura 17, Panceri 8, Bagordo 2, Gualdi, Pavese 2, Presotto 7, Alexa, Acunzo 8. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.

Unieuro Basket Forlì: Roncaglia 2, Ercolani 10, Casali 19, Bonomi 9, Giudici, Berluti 2, Bassi, Pinza 4, Pedrotti 8, Dicorato Romano 3, Mustapha 9, Gardini.