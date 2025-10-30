Il Gorla Cantù U19 torna la successo sbanca Gallarate 68-74 e riaggancia la vetta

La squadra biancoblù ha ritrovato il successo e la testa del girone Eccellenza

Ieri sera è tornata al successo la squadra Under19 del Gorla Energia Cantù nel campionato Eccellenza lombardo.

La vittoria

I biancobù diretti da coach Luca Ansaloni sono andati ad espugnare il campo dell’Ayers Rock Gallarate con il punteggio di 68-74 ma non è stata assolutamente una trasferta facile per i canturini che hanno faticato a trovare il ritmo nella prima parte di gara. Dopo l’intervallo però il Gorla ha iniziato a carburare per poi piazzare il break vincete negli ultimi 10′. Cantù aggancia così la vetta del girone C in coabitazione con Varese Academy e Pallacanestro Varese e tornerà in campo per chiudere il girone d ‘andata lunedì 3 novembre in casa contro la Robur Varese.

Il tabellino di Gallarate-Gorla Cantù 68-74

Parziali: 25-15, 42-29, 58-53

Ayers Rock Gallarate: Basso 3, Cividati 12, Morosini 2, Barzon F., Barzon M. 23, Errysany, Zampieri 8, Salvatelli 4, Carnelli 9, Ghezzi 4, Abate, Niceforo 3.

Gorla Energia Cantù: Molteni 14, Zotti Pavlovic, Redaelli 10, Fortis 3, Panceri 15, Bagordo 6, Ghirardi, Gualdi 11, Pavese 3, Presotto 12, Ring. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.