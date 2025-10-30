Pallacanestro giovanile

Il Gorla Cantù U19 torna la successo sbanca Gallarate 68-74 e riaggancia la vetta

La squadra biancoblù ha ritrovato il successo e la testa del girone Eccellenza

Il Gorla Cantù U19 torna la successo sbanca Gallarate 68-74 e riaggancia la vetta

Cantù · 30/10/2025 alle 07:56

Ieri sera è tornata al successo la squadra Under19 del Gorla Energia Cantù nel campionato Eccellenza lombardo.

La vittoria

I biancobù diretti da coach Luca Ansaloni sono andati ad espugnare il campo dell’Ayers Rock Gallarate con il punteggio di 68-74 ma non è stata assolutamente una trasferta facile per i canturini che hanno faticato a trovare il ritmo nella prima parte di gara. Dopo l’intervallo però il Gorla ha iniziato a carburare per poi piazzare il break vincete negli ultimi 10′. Cantù aggancia così la vetta del girone C in coabitazione con Varese Academy e Pallacanestro Varese e tornerà in campo per chiudere il girone d ‘andata lunedì 3 novembre in casa contro la Robur Varese.

Il tabellino di Gallarate-Gorla Cantù 68-74

Parziali: 25-15, 42-29, 58-53
Ayers Rock Gallarate: Basso 3, Cividati 12, Morosini 2, Barzon F., Barzon M. 23, Errysany, Zampieri 8, Salvatelli 4, Carnelli 9, Ghezzi 4, Abate, Niceforo 3.
Gorla Energia Cantù: Molteni 14, Zotti Pavlovic, Redaelli 10, Fortis 3, Panceri 15, Bagordo 6, Ghirardi, Gualdi 11, Pavese 3, Presotto 12, Ring. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.

Luca Ansaloni nello staff del PGC Cantù
Luca Ansaloni coach  del Gorla Energia Cantù Under19 Eccellenza
Tu cosa ne pensi?