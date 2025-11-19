Il Gorla Cantù Under19 ritrova il successo contro Legnano e resta al terzo posto

Ieri sera i biancoblù sono tornati alla vittoria nel campionato Eccellenza

Il Gorla Energia Cantù ritrova il successo nel campionato Unedr19 Eccellenza.

La gara

Per il 2° turno di ritorno la squadra canturina diretta da coach Luca Ansaloni ha battuto tra le mura amiche l’Aba Legnano al termine di una gara sempre condotta e che l’ha poi vista allungare nella seconda parte. Sugli scudi Riccardo Pavese top scorer con 16 punti. Cantù resta al terzo posto del girone C e tornerà in campo lunedì 24 novembre quando renderà visita alla capolista Pallacanestro Varese che nel match d’andata si impose per 76-86.

Il tabellino di Gorla Cantù-Aba Legnano 89-66

Parziali: 28-14, 49-37, 74-55

Gorla Energia Cantù: Molteni 11, Redaelli 6, Ventura 7, Zimonjic 7, Fortis 11, Panceri 8, Bagordo 11, Ghirardi 3, Pavese 16, Presotto 6, Alexa 3. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.

I risultati del 2° turno di ritorno girone C

Gorla Cantù- Aba Legnano 89-66, Gallarate-Pallacanestro Varese 75-82, Robur Varese-Varese Academy 55-76.

Classifica del girone C, Eccellenza

Varese Academy, Pallacanestro Varese 12; Gorla Energia Cantù 8; Gallarate 6; Robur Varese 4; Aba Legnano 0.