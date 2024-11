Il Gorla Cantù Under19 si arrende alla capolista Derthona per 72-76

Il Gorla Cantù ha sfiorato il colpo grosso nel 7° turno d'andata del girone Interregionale del campionato Under19 Eccellenza.

L’Under19 si arrende solo in finale

La squadra diretta da coach Mattia Costacurta, infatti, ha mancato di poco il successo casalingo contro la capolista e imbattuta Derthona che si è imposta a Seveso in volata per 72-76 al termine di una sfida bella e avvincente. Non è bastato ai canturini il top scorer Riccardo Pavese autore di 18 punti. Il Gorla resta al sesto posto e tornerà in campo martedì 19 novembre ospite del Borgomanero.

Il tabellino di Gorla Cantù-Allianz Derthona 72-76

Parziali: 18-17, 34-38, 54-58

Cantù: Molteni 20, Grazzi, Beltrami 8, Gualdi, Testa ne, Moscatelli 9, Zimonjic 3, Panceri, Viganò 6, Bandirali 2, Pavese 18, Presotto 6. All. Costacurta.

Derthona: Cissè 8, Brizzi 2, Lisini 3, Aprile 4, Farias 9, Fogliato, Korlatovic 19 ( 9/12 dal campo, 14 rimbalzi), Diodati 2, Borasi ne, Fonio, Albertinazzi 5, Josovic 24 (9/14 dal campo, 4/4 ai liberi). All.Ansaloni.