Il Gorla Cantù Under19 vince anche a Brescia e chiude imbattuto

Percorso netto per il Gorla Energia Cantù Under19 che vincendo anche a Brescia ha concluso il girone interregionale al primo posto e imbattuto. 14 partite e 14 vittorie per la squadra allenata da coach Luca Ansaloni, l’ultima arrivata sul campo della Leonessa Brescia domata con un autoritario 58-94. Con questo successo il Gorla come detto si assicura il primo posto del girone che vale il pass per gli spareggi nazionali.

Tabellino Leonessa Brescia-Gorla Energia Cantù 58-94

Parziali: 17-26, 34-49, 43-74

Leonessa Brescia: Parravicini 4, Graziano, Imbornone, Bordiga, Festa, Grazioli 6, Comparoni 5, Toure 6, Tognolini 12, Ababacar Ndour 15, Giordano 1, Villa 9.

Gorla Energia Cantù: Molteni 9 Redaelli 11, Zimonjic 17, Pizzamiglio 3, Panceri 12, Martinalli 4, Gualdi 8, Pavese 11, Presotto 10, Acunzo 9. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.