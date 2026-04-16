Il Gorla Cantù Under19 vince il recupero contro Firenze per 83-76 e resta in vetta imbattuto

Il Gorla Energia Cantù Under19 è tornato in campo per il recupero del 2° turno di ritorno del girone interregionale e lo ha fatto nel migliore dei modi battendo in casa anche il Firenze Basketball Academy per 83-76 al termine di una gara bella e combattuta.

La gara

Nella prima parte infatti toscani meglio e avanti. Dopo l’intervallo però i canturini diretti da coach Luca Ansaloni hanno trovato il ritmo giusto e hanno prima sorpassato e poi tenuto il vantaggio fino al termine. Un successo importante, l’11° consecutivo che mantiene il Gorla in vetta al girone da solo e imbattuto. La squadra canturina tornerà in campo lunedì 20 aprile ospite della Tiber Roma (ore 16).

Il tabellino di Gorla Energia Cantù- Firenze 83-76

Parziali: 19-25, 36-43, 62-56

Gorla Energia Cantù: Molteni 15, Redaelli 6, Ventura 12, Fossati, Fortis 4, Panceri 3, Bagordo 5, Gualdi 15, Pavese 5, Presotto 18, Alexa. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.

Firenze Basketball Academy: Caciolli, Camiciottoli 2, Masini 19, Sforza 2, Ghinassi 4, Gori 2, Lastrucci 11, Vannuzzi 4, Puccini 7, Ciampi 13, Macaraig 5, Caselli 7.