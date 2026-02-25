Il Gorla Cantù vince anche il derby con Brescia e chiude l’andata imbattuto

Percorso netto al giro di boa del girone G interregionale per il Gorla Energia Cantù Under19 che guarda tutti dall’alto e da imbattuta.

La squadra biancoblù diretta da coach Luca Ansaloni ha conquistato il suo settimo successo consecutivo in altrettante gare disputate superando in casa e in volata per 62-61 la Pallacanestro Brescia al termine di uno scontro al vertice molto combattuto.

A fine gara molto contento coach Ansaloni:

“Siamo soddisfatti per la vittoria e per il primo posto da imbattuti nel girone che ci fa ben sperare per il futuro e soprattutto ci da lo stimolo per continuare su questa strada, I ragazzi sono protagonisti di un bel percorso di crescita su più fronti e ora che si sta alzando il livello delle gare in ogni competizione, stanno anche avendo maggiore consapevolezza e abitudine a giocare questo tipo di gare. Ripeto lavoriamo per questo e continueremo a farlo per provare a raggiungere gli spareggi nazionali Under19 ma anche avvalorare la crescita dei nostri ragazzi”.