Il Gorla Cantù vince anche il derby con Brescia e chiude l’andata imbattuto

Percorso netto al giro di boa del girone G interregionale per il Gorla Energia Cantù Under19 che guarda tutti dall’alto e da imbattuta.
La gara
La squadra biancoblù diretta da coach Luca Ansaloni ha conquistato il suo settimo successo consecutivo in altrettante gare disputate superando in casa e in volata per 62-61 la Pallacanestro Brescia al termine di uno scontro al vertice molto combattuto.
A fine gara molto contento coach Ansaloni:
“Siamo soddisfatti per la vittoria e per il primo posto da imbattuti nel girone che ci fa ben sperare per il futuro e soprattutto ci da lo stimolo per continuare su questa strada, I ragazzi sono protagonisti di un bel percorso di crescita su più fronti e ora che si sta alzando il livello delle gare in ogni competizione, stanno anche avendo maggiore consapevolezza e abitudine a giocare questo tipo di gare. Ripeto lavoriamo per questo e continueremo a farlo per provare a raggiungere gli spareggi nazionali Under19 ma anche avvalorare la crescita dei nostri ragazzi”.
Il tabellino di Gorla Energia Cantù-Pall. Brescia 62-61
Parziali: 22-10, 36-21, 48-48
Gorla Energia Cantù: Molteni 18, Zotti Pavlovic 2, Zimonjic 5, Panceri, Bagordo 4, Ghirardi, Gualdi 11, Pavese 6, Presotto 2, Alexa, Acunzo 14. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.
Pallacanestro Brescia: Parravicini 10, Graziano, Danfakha 5, Santinon 25, Festa, Grazioli, Zanardini 2, Comparoni, Toure 12, Tognolini, Fallow Mbow 7, Giordano.