Il Gorla Energia Cantù U19 fa bottino pieno sul campo della Reale Mutua Torino battuta 32-71

Seconda vittoria consecutiva per il Gorla Energia Cantù che nel 3° turno d'andata del girone Interregionale Under19 è andata a sbancare il campo della Reale Mutua Torino con una prova molto convincente. I canturini del Progetto Giovani Cantù diretti da coach Mattia Costacurta sono partiti subito forte e hanno preso in mano la gara dominandola fino al 40'. Sugli scudi il top scorer Riccardo Pavese. La squadra brianzola tornerà in campo, dopo un turno di riposo, il 29 ottobre ancora in trasferta ospite del Don Bosco Crocetta Torino

Tabellino di Reale Mutua Torino - Gorla Energia Cantù32-71

Parziali: 4-15, 14-35, 23-57

Reale Mutua Torino: Gastaldi 8, Truccone 10, Garuzzo 3, Masanotti, Talano 3, Corica, Cravero 2, Mancini 4, Cerchiaro, Fogliotti, Buttari, Pecchenino 2.

Gorla Energia Cantù: Molteni 7, Redaelli 3, Grazzi 6, Beltrami 5, Gualdi 7, Moscatelli 2, Zimonjic 7, Panceri 3, Viganò 1, Bandirali 5, Pavese 15, Presotto 10. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Banfi.