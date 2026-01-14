Il Gorla Energia Cantù Under19 debutta nella seconda fase domando la VL Pesaro

Per il Gorla Energia Cantù è buona, anzi buonissima la prima partita della seconda fase del campionato Eccellenza che segue di pochi giorni la strepitosa qualificazione alle Final8 della LBA Next Gen Cup.
La gara
La squadra brianzola inserita nel girone G a cura del comitato Fip Toscana ieri sera ha vinto il 1° turno superando in casa la VL Pesaro per 89-65. Soddisfatto coach Luca Ansaloni “Siamo contenti di questo buon esordio e per questa bella vittoria che apre al meglio un girone che si annuncia impegnativo con tante trasferte anche lunghe in giro per l’Italia”. Cantù infatti tornerà in campo lunedì 19 gennaio ospite della Firenze Basketball Academy
Il tabellino di Gorla Energia Cantù- VL Pesaro 89-65
Parziali: 25-13, 49-26, 71-49
Gorla Energia Cantù: Molteni 14, Redaelli 11, Ventura 18, Zimonjic 9, Fortis, Panceri, Bagordo 11, Ghirardi, Gualdi 3, Pavese 7, Presotto 2, Acunzo 14. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.
Victoria Libertas Pesaro: Merli 4, Grasso 12, Patrignani 5, Del Prete 7, Selvatici 7, Reginato 10, Tyler Francis 8, Pegoli 2, Sakine 6, Michelazzo 4, Moneti.